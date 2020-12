Mkhitaryan: “Non parlo dell’arbitro, gli episodi sono sotto gli occhi di tutti”

Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Roma-Sassuolo 0-0. Queste le sue parole:

MKHITARYAN A SKY SPORT

Avete rimpianti?

Abbiamo avuto diverse occasioni da gol quando eravamo in dieci, purtroppo è finita con un pareggio.

Cosa hai da dire sull’arbitraggio?

Non voglio parlare dell’arbitro, è sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto, basta rivedere le immagini.

Perché la Roma ha giocato meglio nella ripresa pur in inferiorità numerica?

Abbiamo subìto l’espulsione di Pedro nel primo tempo e stavamo giocando bene, nella ripresa abbiamo avuto sicuramente più occasioni da gol.

La Roma può lottare per lo Scudetto?

Forse è un po’ presto dirlo, sicuramente c’è molto equilibrio al vertice, ci sono pochi punti tra le squadre. Il campionato sarà molto lungo, cercheremo almeno di finire tra le prime quattro.

Arrabbiati per l’espulsione di Pedro o per il gol annullato?

Per tutti e due gli episodi (ride, ndr). Siamo arrabbiati per quello che è accaduto, è già la seconda volta che mi viene annullato un gol, sono arrabbiato per il rosso a Pedro anche se il secondo giallo era giusto.

MKHITARYAN A ROMA TV

Un pensiero su questa partita?

Sapevamo che il Sassuolo era forte nella gestione della palla. Il cartellino ci ha penalizzato, ma potevamo segnare e vincere la partita. Siamo frustrati, ma ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita.

Complimenti per esser riuscito a mantenere la calma…

Preferisco non parlare dell’arbitro, giudico gli episodi, che tutti possono vedere. La squadra ha fatto il proprio lavoro, c’era un po’ di nervosismo, ma nel secondo tempo siamo stati freddi e lucidi, facendo un’ottima prestazione.

La vostra condizione fisica è eccellente. Come vi sentite?

Sono contento di sentirmi bene fisicamente sto giocando molto. Sapevamo sarebbe stata dura, ma grazie all’aiuto di tutti i compagni siamo riusciti a fare una buona prestazione. Ho avuto molto spazio davanti ed ho potuto sprintare spesso.