Mkhitaryan fuori altri venti giorni

La diagnosi ha confermato i timori: Mkhitaryan starà fuori altri 15-20 giorni. L’armeno, nel secondo tempo col Torino, ha rimediato infatti una lesione al retto femorale della gamba sinistra, quella non precedentemente operata. Si tratta del secondo stop per Miki che salterà di sicuro le sfide a Juve, Parma e Genoa. Proverà a stringere i denti per il derby del 26, ma il riscatto dall’Arsenal si complica. Fuori pericolo, invece, Zaniolo che oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Preoccupa pure Spinazzola colpito da forte attacco febbrile. Infine prosegue senza intoppi il recupero di Cristante che potrebbe tornare tra i convocati col Parma giovedì 16. Infine mercato: sondato il terreno col Chelsea per Batshuayi. Lo riporta Leggo.