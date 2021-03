Mkhitaryan dovrà saltare anche l’Ajax

Il Messaggero (G.Lengua) – Ieri mattina Mkhitaryan si è presentato presso la clinica Villa Stuart per un controllo di routine della lesione al polpaccio destro, rimediata nella gara d’andata all’Olimpico tra Roma e Shakhtar. Il trequartista ne avrà ancora per un paio di settimane, il suo obiettivo è quello di rientrare per il match di ritorno di Europa League contro l’Ajax, ma al momento appare complicato.

Leggi anche: Spinazzola ha conquistato anche Mancio

L’armeno in questa stagione è stato un punto di riferimento nell’attacco di Fonseca: ha segnato undici gol ha giocato 2527 minuti per un totale di 29 partite da titolare su 39 disputate e da quando manca per infortunio la Roma in campionato ha perso contro Parma e Napoli. Numeri che impressionano se si considera l’età del giocatore (32 anni) e la sua storia di infortuni muscolari che lo scorsa stagione lo hanno costretto a saltare praticamente metà campionato. La Roma ha comunque creduto in lui prelevandolo dall’Arsenal a costo zero e facendogli firmare un contratto da 3.5 milioni a stagione che scadrà nel 2021. Club e agente stanno lavorando per trovare l’intesa sul rinnovo, ma ancora non arriva.