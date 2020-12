Mkhitaryan: “Buon Natale, che le vostre case siano piene di calore, amore e fortuna” – FOTO

Tramite Twitter, Henirkh Mkhitaryan ha voluto augurare un felice Natale. Questo le sue parole: “Cari amici, buon Natale a voi e ai vostri cari. Che le vostre case siano piene di calore, amore e fortuna. Che tutti abbiate un benedetto Natale“.

Il centrocampista armeno ha avviato la stagione come meglio non poteva. In campionato ha collezionato 14 presenze, 7 reti e 6 assist; in Europa League, invece, 5 presenze, un gol e due assist. Dati che porteranno il numero 77 al rinnovo di contratto col club giallorosso (almeno) fino a giugno 2022.

Dear friends, Merry Christmas to you and your beloved ones. May your homes be filled with warmth, love and luck. Have a blessed #Christmas

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) December 25, 2020