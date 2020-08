Henrikh Mkhitaryan, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Siviglia-Roma. Queste le sue parole:

“Abbiamo provato a fare il meglio possibile, però non ci siamo riusciti. Il primo tempo non abbiamo giocato nel modo in cui avremmo dovuto, il secondo tempo abbiamo fatto un po’ meglio, i primi 15′ abbiamo creato qualche occasione ma non siamo riusciti a finalizzare“.