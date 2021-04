Missione United: si cambia marcia

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il finale di campinato della Roma è diventato una sofferenza. I Friedkin ieri non erano a Cagliari e Tiago Pinto è rimasto in tribuna assorto nei suoi pensieri. C’è grande delusione da parte dei proprietari americani ed è in arrivo una nuova rivoluzione. Intanto bisognerà chiudere dignitosamente questa stagione, con il sogno finale di Europa League. La partita di giovedì vale la stagione. Arrivare in Inghilterra con 4 sconfitte nelle ultime 7 partite non fa bene al morale. Fonseca può consolarsi col recupero degli infortunati. Ieri Smalling e Spinazzola hanno superato il test. L’inglese guiderà la difesa con Cristante e Ibanez.

Leggi anche: Cagliari-Roma, le pagelle dei quotidiani. Buono il rientro di Smalling, si salva Perez. Disastro per gli altri

La Roma punterà sulla spinta dalle fasce. A destra Karsdorp, a sinistra Spinazzola. In mezzo Diawara e Veretout, con Villar che è naufragato nell’ultimo periodo fino a perdere il posto da titolare. Anche ieri è stato tra i peggiori in campo. Davanti toccherà a Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Il capitano della Roma ieri è stato uno dei più attivi nel primo tempo. Per giovedì Fonseca avrà anche delle alternative dalla panchina. Ha recupero Kumbulla ed El Shaarawy, mentre Carles Perez ha segnato.