Leggo (F. Balzani) – Prima Londra, poi Milano con l’Arabia sullo sfondo e Cannes che entra a far parte del gruppo Friedkin. È stata una giornata di respiro internazionale per la Roma. Partiamo dal mercato. Pinto e Lina Souloukou sono a un passo dal finire con successo la prima fase e hanno passato le ultime ore in Inghilterra dove è stato definito il prestito secco di Llorente. Confermato anche l’arrivo di Kristensen per il quale è previsto un riscatto sui 9 milioni.

Ma nella City i due general manager hanno pure sondato il terreno per altri prospetti. Piacciono infatti Davies del Tottenham e Daka del Leicester. Discorsi da rimandare perché oggi a Milano c’è da cedere Volpato e Missori che passeranno al Sassuolo per 11-12 milioni, permettendo di chiudere in positivo il bilancio. Discorso a parte per Frattesi che però la Roma non valuta più di 30 milioni a differenza dell’Inter. Un’alternativa per il centrocampo tornata in auge è quella di Kamada a zero visto che il Milan non può più tesserare extra-comunitari.

E l’Arabia cosa c’entra? Spinazzola è finito nel mirino dell’Al-Ahly disposta a offrire 8,5 milioni a stagione al terzino. La Roma è propensa vista la scadenza al 2024, ma vuole almeno 10 milioni. Riflessioni in corso. Si è conclusa positivamente, invece, l’acquisizione del gruppo Friedkin per il Cannes.

Il presidente non sarà Dan (che si occuperà solo della Roma e che vede un importante sbocco cinematografico) ma Ryan con l’aiuto del fratello Gordin. Si tratta del primo passo nella creazione di un network che vedrà in futuro anche uno scambio di giovani tra le due squadre. Ryan si occuperà anche della Roma, ma il ruolo di vicepresidente in futuro potrebbe interessare un altro dirigente come Boniek.