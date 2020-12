Mirante out per un problema al dito. In serio dubbio per Bologna

Pagine Romaniste (R.Gentili) – Un altro grattacapo per Paulo Fonseca. Oltre ai già presenti problemi di formazione, il tecnico portoghese deve fare i conti con un altro stop: quello di Antonio Mirante. Durante l’allenamento di ieri, l’estremo difensore giallorosso ha accusato un trauma contusivo ad un dito, attualmente gonfio. In vista della trasferta contro il Bologna – in programma domenica alle 15 – è fortemente indubbio la sua disponibilità. Per non rischiare ulteriori infortuni, nella gara contro il Cska Sofia di ieri Fonseca ha preferito tenere a riposo Pau Lopez. Lo spagnolo ha infatti lasciato spazio a Pietro Boer, portiere della Primavera all’esordio in Prima Squadra.

SFORTUNA – Si tratta del terzo infortunio ad un dito per Mirante. Nel 2011-12, al Parma, aveva riportato una frattura che gli aveva fatto concludere anzitempo la stagione. Successivamente, anche nella stagione 2015-16 ed in quella 2017-18 è stato costretto ai box a causa dello stesso infortunio.