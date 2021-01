Mirante è ok, adesso insidia Lopez poi servirà il portiere del futuro

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Domenica si ripropone il dubbio numero uno: Pau Lopez o Antonio Mirante? Il portiere italiano è guarito, da oggi riprenderà ad allenarsi con il gruppo. Ha superato la lesione al bicipite femorale che lo aveva fermato alla fine del 2020 e per domenica contro il Verona tornerà in corsa per il posto da titolare. Quando Mirante è rimasto fuori è sempre stato per problemi fisici, in campionato ha giocato undici partite su diciannove, con due sole sconfitte, contro Napoli e Atalanta. Fonseca valuterà le condizioni dei due portieri in settimana.

Un eventuale avvicendamento non sarà una bocciatura per Pau Lopez, anche se le sue ultime prestazioni non sono state positive. Ha incassato dieci gol contro la Lazio e nelle due partite contro lo Spezia, in quella di Coppa Italia ha rimediato l’espulsione che, insieme a quella di Mancini, ha messo in ginocchio la Roma nei tempi supplementari. Anche sabato ha avuto diverse incertezze e in questo momento delicato l’esperienza di Mirante potrebbe essere utile. Il problema del portiere andrà affrontato per la prossima stagione, ma questo campionato vedrà alternarsi ancora Pau Lopez e Mirante, mentre la prossima estate si cercherà un nuovo titolare. Lopez potrebbe partire, lavorando su un nuovo arrivo, ma non è facile piazzare lo spagnolo considerata l’alta valutazione a bilancio e l’ingaggio che supera i due milioni. Per la prossima stagione si valutano i profili di Gollini, Silvestri e Cragno.