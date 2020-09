Milik, Szczesny e il patrigno romanista

Il Messaggero (E.Trotta) – I racconti del connazionale, ex giallorosso, Wojciech Szczesny, i consigli del patrigno Slawomir Mogilany, tifoso romanista doc e infine la chiamata del tecnico Fonseca di mercoledì hanno demolito gli ultimi dubbi di Arkadiusz Milik, convincendolo ad accettare di buon grado la Roma. Particolarmente assidui i contatti con il portiere della Juventus, che conserva un ottimo ricordo della Capitale, e con il patrigno allenatore. Il polacco adesso è pronto ad indossare la 9 di Edin Dzeko. Importante anche il ruolo della compagna Jessica, che per motivi personali voleva rimanere in Italia.