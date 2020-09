Milik, risolti tutti i problemi col Napoli. Domani dovrebbe arrivare la firma con la Roma

La telenovela Milik sta per arrivare alla sua fine. Il giocatore è in Svizzera per svolgere parte delle visite mediche con la Roma, mentre in Italia si gioca la partita con il Napoli e le pendenze rimaste. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo i problemi sono praticamente tutti risolti. Filtra grande ottimismo e già domani dovrebbe arrivare la firma dell’attaccante polacco.

