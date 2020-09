Milik, prove di sbarco: per ora è di passaggio

Il Messaggero (G.Lengua) – Paulo Fonseca ha inserito nella lista dei convocati per la partita di oggi contro il Verona Edin Dzeko. Alla convocazione, però, non dovrebbe seguire la maglia da titolare, una situazione che ha indispettito il bomber bosniaco desideroso di raggiungere la Juventus quanto prima (visitemediche fissate per lunedì). La Roma, però, non può rischiare né di ritrovarsi senza attaccante, né che Edin si infortuni facendo saltare un affare in cui ballano milioni di euro. Il trasferimento del bosniaco, infatti, è legato a quello di Milik in giallorosso: ieri mattina intorno alle 9.30 Arek si è recato all’aeroporto di Ciampino per salire su un volo privato messo a disposizione dalla Roma e che lo ha portato a St.Moriz dove c’è la clinica Klinik Gut in cui opera il professor Georg Ahlbaumer, il medico consigliato dalla famiglia Friedkin a Nicolò Zaniolo per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nel tardo pomeriggio il polacco è rientrato nella Capitale e poi si è diretto a Napoli.