Forse un indizio, o forse no. La situazione legata alla possibile cessione di Milik alla Roma sta assumendo i contorni di una commedia, con il polacco che non riesce a risolvere la grana delle multe dello scorso 5 novembre con patron De Laurentiis. Intanto gli azzurri non hanno convocato il polacco per la sfida d’esordio in campionato di domani contro il Parma.