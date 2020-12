Milik, il futuro tra Juventus e Fiorentina. Ma lui gradirebbe la Roma

Corriere dello Sport (A.Giordano) – Dopo aver buttato svariati mesi Milik si è accorto che il 2021 può essere anche peggio del 2020. L’Europeo può svanire completamente. Quando David Pantak, agente dell’attaccante, è spuntato a Castel Volturno si è avuto la percezione che qualcosa di nuovo ci fosse nell’aria. De Laurentiis comunque fa poco sconto: non scenderà sotto i 18 milioni di euro. La Fiorentina resta una delle maggiori candidate e dunque attende di capire le intenzioni del Napoli.

La Roma anche rientra nella lista, può stavolta agire con prudenza ed in maniera differente visto che non c’è la paura che Dzeko vada via. Poi c’è la Juventus con il proprio fascino. Milik non si accontenta di poco, vuole un quinquennale con cifre simili a quelle offerte dalla Roma in estate.