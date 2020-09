Milik, da risolvere ancora le pendenze col Napoli. Nessun passo in avanti fatto in mattinata

Il trasferimento di Arek Milik alla Roma, nonostante il giocatore stia svolgendo le visite mediche in Svizzera, non è ancora concluso. Da risolvere c’è ancora la pratica dell’ammutinamento della sera in Champions League quando la squadra andò contro il ritiro deciso dal Napoli. Ballano 75mila euro che potrebbero diventare 500mila nel caso il club azzurro dovesse far causa al ragazzo per i danni d’immagine. Milik ha chiesto una liberatoria per chiudere definitivamente questa storia, ma il Napoli ha risposto negativamente. Lo riporta il sito calciomercato.it.