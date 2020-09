Milik bloccato a Napoli, si comincia a pensare al piano B

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – Passano le ore e cresce la preoccupazione dei tifosi: contro la Juventus la Roma giocherà ancora senza centravanti? E se ci sarà, esempio Milik, sarà un calciatore che non gioca una partita da settimane? La trattativa per Arek Milik è in stand-by, come conferma Giuntoli: “Abbiamo una trattativa con la Roma, ancora non è andata a buon fine e vedremo nei prossimi giorni“. Parole chiare, potrebbe anche andare per le lunghe. Per il Napoli è importante monetizzare sulla sua cessione, ma in quanto a giocatori Gattuso è in una botte di ferro, è la Roma ad avere il cerino in mano. Sabato sera contro il Verona i giallorossi non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 e Dzeko è rimasto in panchina per tutta la gara. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, quale può essere il piano B? Tre i nomi: Moise Kean, targato Mino Raiola, Olivier Giroud, che si può liberare per 5 milioni dal Chelsea e Luka Jovic, che il Real Madrid potrebbe dare in prestito oneroso.