Milanese: “Esordio? Un’emozione incredibile. Stanotte non penso che dormirò, Fonseca mi ha detto di giocare tranquillo”

Tommaso Milanese, calciatore della Roma, ha fatto il suo esordio in prima squadra nella vittoria per 5-0 contro il Cluj. Il ragazzo è stato intervistato al termine del match per parlare delle sue sensazioni durante la gara. Queste le sue parole:

MILANESE A ROMA TV

Raccontaci le tue emozioni…

E’ stata un’emozione incredibile, non ho le parole per descriverlo ma è stato bellissimo. All’inizio non ci credevo poi mi sono reso conto che era vero.

Cosa ti ha detto il mister?

Di giocare tranquillo, mi ha dato delle indicazioni, di giocare la palla e stare tranquillo, di giocare come so io.

C’è stata un’occasione dove sei quasi andato vicino al tiro..

Ci ho provato, un po’ sfortunato però alla fine è andata bene dai.

Pensiamo al futuro. Magari un’altra occasione in prima squadra…

Lo spero. Continuo ad allenarmi come ho sempre fatto, spero arriverà un’altra occasione.

Riuscirai a dormire stasera?

Non penso.