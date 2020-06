Milan-Roma, arbitra Giacomelli. Al VAR Orsato

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 9ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma il 28 giugno. Milan-Roma è stata affidata a Giacomelli che sarà coadiuvato da Paganessi e Valeriani. Quarto uomo Manganiello, VAR Orsato e AVAR Preti.

13 partite della Roma dirette dal fischietto triestino e un bilancio nettamente favorevole ai giallorossi con 9 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta. Discorso diverso per il Milan che è stato arbitrato per 15 volte con 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Per Giacomelli sarà il primo Milan-Roma e soltanto la terza partita che dirigerà in trasferta dei giallorossi.

MILAN – ROMA Domenica 28/06 h. 17.15

GIACOMELLI

PAGANESSI – VALERIANI

IV: MANGANIELLO

VAR: ORSATO

AVAR: PRETI

NAPOLI – SPAL Domenica 28/06 h. 19.30

PAIRETTO

FIORITO – CALIARI

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

PARMA – INTER Domenica 28/06 h. 21.45

MARESCA

MONDIN – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: GUIDA

AVAR: VIVENZI

SAMPDORIA – BOLOGNA Domenica 28/06 h. 19.30

DOVERI

GIALLATINI – BRESMES

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA

AVAR: LIBERTI

SASSUOLO – H- VERONA Domenica 28/06 h. 19.30

GIUA

ALASSIO – DE MEO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO

UDINESE – ATALANTA Domenica 28/06 h. 19.30

DI BELLO

DI VUOLO – DI IORIO

IV: AURELIANO

VAR: CHIFFI

AVAR: TOLFO