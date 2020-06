Milan, la cura Pioli ora vale l’Europa

La Repubblica (E.Currò) – La classifica provvisoria da ieri indica un dato non pronosticato: il Milan ha messo i piedi in zona Europa League, incalza il Napoli e non vede più con il binocolo la Roma. I giallorossi non solo rischiano di perdere il quinto posto, ma anche tutte le speranze di Champions: nel 2020 hanno perso 6 partite nelle ultime 11. Il Milan non aveva mai battuto una delle prime sei. Dzeko si è mangiato un gol di testa su cross di Kluivert, vana la staffetta con Kalinic, così come quella sulle fasce con Perotti per Mkhitaryan e Perez per Kluivert. I rossoneri hanno prodotto risultati felici a ripresa iniziata: l’1-0 di Rebic l’ha fabbricato il raid in area di Saelemaekers e Kessié. Fatalissimo l’ingresso di Diawara per Cristante, che ha portato al rigore del 2-0.