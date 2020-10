Milan-Roma: arbitra Giacomelli. Nasca al VAR

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le sfide valide per la quinta giornata di Serie A in programma domenica 25 ottobre. Per la sfida tra Milan e Roma arbitrerà Giacomelli, con Ranghetti–Mondin ad assisterlo. Il ruolo del quarto uomo sarà svolto da Fabbri, mentre VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Nasca e Valenzi.

ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00

CALVARESE

PERETTI – MUTO

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: TEGONI

BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00

DOVERI

ROCCA – AFFATATO

IV: PEZZUTO

VAR: VALERI

AVAR: PASSERI

CAGLIARI – CROTONE h.12.30

DI MARTINO

PAGANESSI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – UDINESE h.18.00

FOURNEAU

PRETI – MASTRODONATO

IV: PICCININI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE

GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00

MASSA

ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – H. VERONA h.20.45

PASQUA

DE MEO – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI

LAZIO – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 20.45

IRRATI

FIORITO – ZINGARELLI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

MILAN – ROMA Lunedì 26/10 h.20.45

GIACOMELLI

RANGHETTI – MONDIN

IV: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

PARMA – SPEZIA h.15.00

MARINI

BINDONI – ANNALORO

IV: PAIRETTO

VAR: ORSATO

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – TORINO Venerdì 23/10 h.20.45

GUIDA

VALERIANI – COSTANZO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO