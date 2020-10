Milan, problema alla caviglia per Calhanoglu. A rischio la sua presenza contro la Roma

Brutte notizie per Stefano Pioli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, nell’allenamento mattutino svoltosi a Milanello, Hakan Calhanoglu si è fermato per un problema alla caviglia. Il fantasista turco, protagonista dell’ottimo avvio di stagione del Milan, salterà la trasferta di Glasgow per la prima gara di Europa League dei rossoneri contro il Celtic, partita in programma giovedì sera. Restano da valutare le sue condizioni per i prossimi appuntamenti, con la sfida tra Milan e Roma che andrà in scena lunedì prossimo a San Siro.