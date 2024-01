Durante la conferenza stampa della vigilia di Empoli-Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha annunciato un ritorno in vista della sfida con la Roma di settimana prossima. Queste le sue dichiarazioni:

Attacco: in attesa di Chukwueze si allunga la rosa?

“Okafor sarà disponibile per la partita con la Roma. Siamo abbastanza completi. Per il mercato i dirigenti sono all’opera: se ci saranno le opportunità per migliorare, si faranno trovare pronti”

Sarà complicato gestire le forze in questa settimana?

“Le scelte con il Cagliari sono state fatte per vincere quella partita lì, cercando di dare fiato a chi stava giocando di più. Che non si possa fare turnover non credo. Ma non sto pensando all’Atalanta o alla Roma, stiamo solamente concentrati su domani. Poi avremo due giorni che mi permetteranno di fare le scelte per l’Atalanta. C’è spazio per tutti. La prestazione con il Cagliari è una possibilità per i giovani”