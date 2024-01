Verona, Sogliano è una furia: “Impossibile che il 2-1 dell’Inter non venga visto in sala VAR. È una mancanza di rispetto”

Sean Sogliano, ds dell’Hellas Verona, è una furia al termine del match con l’Inter dove i gialloblu sono usciti sconfitti per 2-1. Il dirigente si è lamentato ai microfoni di Dazn sostenendo che il secondo gol dei nerazzurri fosse irregolare per un fallo di Bastoni su Duda. Ecco le sue parole:

“In questo momento sono molto rammaricato, deluso, perché non fa par del mio carattere, non voglio fare moralismi. Noi siamo venuti qui per giocare la nostra partita, contro una squadra che probabilmente vincerà il campionato, perché ha calciatori forti e allenati bene, però oggi c’è stata una mancanza grande di rispetto nei confronti di una società che nonostante le tante difficoltà sta onorando il campionato, e lottando fino alla fine, perché l’episodio in occasione del 2-1 dell’Inter è impossibile che non venga visto in sala VAR”.