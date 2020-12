Milan, Pioli: “Juventus e Inter favorite, poi vedo bene Roma e Napoli”

E’ tempo di bilanci in Serie A. Stefano Pioli tira le somme del campionato giocato finora, rivelando le favorite per la corsa al titolo. Queste le parole del tecnico rossonero a La Stampa:

Leggi anche: Zaniolo, appuntamento a fine gennaio per il prolungamento del contratto. Guadagnerebbe quasi 3 milioni a stagione

“Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juventus, ha speso parecchi soldi e non avrà impegni internazionali. Poi vedo bene Napoli e Roma, per non parlare dell’Atalanta che è andata a vincere in casa del Liverpool”.