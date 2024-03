Ai microfoni di Sky Sport, l’ex dirigente giallorosso, ora al Milan, Massaro ha commentato il sorteggio di Nyon. Queste le sue dichiarazioni:

La Roma come avversaria?

Conosciamo molto bene il nostro avversario di coppa. Rispetto all’approccio che si ha in campionato è diverso. Cercheremo di arrivare fino alla fine. Dovremo prepararci bene per questa competizione perché vogliamo arrivare fino in fondo.

De Rossi allenatore?

Non sono nello spogliatoio di Trigoria, ma i risultati negativi hanno portato ad esonerare Mourinho. Dalla prima partita ha fatto vedere la sua grande personalità. Ha avuto la fiducia di tutti i giocatori e la consapevolezza che dovevano fare qualcosa di più in campionato e per continuare in Europa League.