Milan, Mandzukic out nel derby per un problema muscolare. In dubbio anche per la Roma

Mario Mandzukic si è visto poco o niente da quando è arrivato al Milan. I mesi di stop si sono fatti sentire e si stanno facendo sentire. Infatti, l’attaccante croato, si è dovuto fermare per un problema muscolare e salterà così il derby di domani pomeriggio.

Una tegola non da poco per Pioli che non avrà la personalità dell’ex Juventus in una partita in cui la personalità conterà al massimo. Mandzukic, comunque, è in dubbio anche per la partita di domenica prossima contro la Roma.