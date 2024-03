Il presidente del Milan Gerry Cardinale, ha rilasciato un’intervista per Fortune.com. Tra gli argomenti affrontati dal patron rossonero ci sono il campionato italiano e gli altri colleghi impegnati nella realizzazione di nuovi stadi, come il connazionale e presidente della Roma Dan Friedkin. Queste le sue parole:

Sui colleghi che vogliono costruire stadi in Italia

“Spero che Dan Friedkin riesca a realizzare uno stadio. Sicuramente farò tutto il possibile per sostenerlo, perché l’Italia ha bisogno di più infrastrutture per lo spettacolo dal vivo. Se potessi scegliere, aiuterei tutti gli altri proprietari della Serie A a costruire uno stadio, perché è un bene per l’ecosistema”.

Sul campionato italiano

“Questi concetti sono più familiari agli investitori americani e credo che sia questo che li ha attratti dalla Serie A. Si sono resi conto dell’eredità e della storia di alcuni di questi marchi poco gestiti. Si sono resi conto del potenziale di avere tra le mani un grande investimento, semplicemente professionalizzando la proprietà”.