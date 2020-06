Milan, sorride Pioli: Duarte e Kjaer a disposizione per la gara contro la Roma

Dopo la vittoria casalinga ai danni della Sampdoria, la Roma di Fonseca è chiamata all’impegno di domenica pomeriggio, ore 17:15, in casa del Milan. Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, intanto può sorridere. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Milan recupererà due interpreti in difesa per la partita contro la Roma. Duarte, out dal 3 giugno per un problema muscolare, è tornato in gruppo questa mattina, mentre Simon Kjaer, che aveva abbandonato il campo al 40′ nell’ultimo match a Lecce, sembra aver recuperato dal trauma contusivo al ginocchio destro.