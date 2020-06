Milan, Duarte recupera dall’infortunio e punta la sfida alla Roma il 28 giugno

Buone notizie in casa Milan. Dopo il controllo a Zlatan Ibrahimovic, oggi anche Léo Duarte è stato sottoposto ad esami strumentali e i risultati hanno evidenziato che il flessore del brasiliano è totalmente guarito. Anche il difensore quindi, come il centravanti svedese, si appresta al ritorno in gruppo, prima di poter essere utilizzato da mister Stefano Pioli. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Duarte potrebbe tornare a disposizione del tecnico rossonero per la gara di campionato contro la Roma, in programma il 28 giugno.