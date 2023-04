Milan, allenamento personalizzato per Giroud. Filtra ottimismo sul recupero con la Roma

Messa da parte la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, la Roma deve subito ritrovare punti e ottimismo per la corsa ad un posto in Champions League. Ad attendere i giallorossi ci sarà il Milan di Pioli, reduce dal 2-0 al Lecce in campionato. La squadra rossonera arriva alla sfida con qualche dubbio, uno su tutti Olivier Giroud.

L’attaccante francese contro i salentini non è sceso in campo a causa di una contusione al polpaccio. Nell’allenamento odierno, stando a quanto riportato da milannews.it, Giroud ha svolto allenamento personalizzato. Filtrano comunque buone sensazioni per il recupero del numero 9.