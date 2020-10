Micky, Pedro e c. Fonseca sorride con gli over trenta

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Mirante, Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. Se c’è un gruppo di giocatori a cui Fonseca non rinuncerebbe mai è questo. A loro va aggiungo Smalling che rappresenta la spina dorsale della squadra. Dzeko ha segnato due gol, Mkhitaryan regalato due assisto e Pedro ha procurato il rigore oltre ad aver segnato. Prezioso anche Mirante che ha fatto partire la prima rete di Dzeko con un lancio millimetrico. Ha comandato bene la difesa che ballava parecchio, non ha avuto paura ad uscire al limite dell’area: un leader a 360 gradi. Non sarà facile rinunciare a lui in coppa, come non sarà facile rinunciare anche a Pedro, Micky o Dzeko, anche se ieri Perez è entrato benissimo. La sua prestazione autorizza a pensare ad un turno di riposo per lo spagnolo, visto che lunedì ci sarà la trasferta contro il Milan. Fonseca è soddisfatto e cerca equilibrio. Battute finali su Smalling che non ci sarà nemmeno in Europa League.