«Mi hanno detto: gioca semplice. Ci ho provato»

Corriere dello Sport (R.Maida) – I telefoni squillano in continuazione a casa Miccoli, dopo la splendida serata di Tommaso Pantaleo Milanese. Prima da titolare, primo gol con la Roma. Un capolavoro di freddezza, tecnica e rapidità che ricorda proprio le giocate del maestro. Dopo aver segnato, Milanese per prima cosa si è messo le mani nei capelli. Non credeva ai suoi stessi piedi. Tremava per la vetrina inimmaginabile, come davanti al maxi microfono griffato Uefa nelle interviste: «Sono molto contento. Peccato per il risultato, poteva andare meglio meglio, ma personalmente la mia serata resterà indimenticabile». Ha giocato centrocampista, lui che nelle giovanili di Trigoria ha fatto di tutto, anche il centravanti: «Sono nato trequartista o seconda punta, ma gioco dove mi chiede Fonseca cercando di dare il meglio. L’allenatore mi ha ripetuto di giocare tranquillo, come so, e lo stesso hanno detto i compagni. Ho provato a dare il mio contributo».Con i suoi 18 anni e 132 giorni, Milanese è il secondo giocatore più giovane nella storia della Roma ad aver segnato in Coppa Uefa/Europa League.