Mezzo ottavo

Il Tempo (T. Carmellini) – È andata bene, ma poteva andare pure meglio. La Roma torna vincente dal Portogallo con un bel 2-0 che mette in discesa la gara di ritorno contro lo Sporting Braga in programma giovedì prossimo all’Olimpico. Però, vista la dinamica della serata della serata, le occasioni avute e il fatto che i portoghesi hanno giocato per oltre quaranta minuti in dieci, forse i giallorossi avrebbero potuto chiudere direttamente la pratica qualificazione ieri sera.

Così non è stato, ma è chiaro che per accedere agli ottavi di finale di Europa League la squadra di Fonseca dovrà continuare a giocare il suo calcio e soprattutto sperare di recuperare qualche titolare in difesa dove ieri sera si è conclamato il dramma. Una parto già devastato dagli infortuni che in Portogallo ha perso altri due pezzi pesanti: prima si blocca Cristante, poi anche Ibanez è costretto ad alzare bandiera bianca.

Per fortuna è bastata la Roma vista in campo, ma già domenica prossima nella trasferta contro il dop il tecnico giallorosso dovrà pensare ad alternative valide per rimettere in piedi una difesa incerottata che non vedrà recuperi.