La Roma sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto fare gli auguri a Philippe Mexès, per i suoi 41 anni. Il difensore francese, ha indossato la maglia giallorossa 183 volte dal 2004 al 2011, segnando anche 18 reti, alcune belle e importanti, come il gol in Finale di Coppa Italia contro l’Inter nel 2008, celebrato con un video nel post. “Tanti auguri” la scritta che la Roma dedica al suo ex numero 5.