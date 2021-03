Mertens affonda la Roma

Il Tempo (T.Carmellini) – Ora non è più un trend, ma una certezza: la Roma è piccola. Perde per l’ennesima volta contro una squadra che la precede in classifica (quest’anno solo tre punti dei 24 a disposizione negli scontri diretti) e si ritrova di fatto settima in classifica. In realtà sesta, ma con la Lazio un punto sotto che però deve recuperare la sfida contro il Torino.

Fonseca dopo la coppa non riesce mai a vincere una partita e si trova di nuovo a fare i conti con numeri impietosi: sette punti nelle ultime cinque partite di campionato, un disastro. Anche il fortino casalingo si inizia a sgretolare, in una stagione che rischia di diventare fallimentare, concedendo alla Roma il solo pass per la Europa Conference League. Al primo problema i giallorossi scappano via con la coda tra le gambe, mentre il treno Champions passa al binario accanto. Nella ripresa un po’ meglio, ma cambia poco. La serata si chiude sul palo di Pellegrini, ora la pausa per la nazionale arriva come una manna dal cielo per Fonseca, che dovrà rimettere in piedi la sua Roma e provare a salvare qualcosa.