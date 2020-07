Mercoledì la partenza per Torino, la Roma tornerà nella Capitale dopo la sfida alla Juventus

Il calendario del finale di stagione, prevede due gare in trasferta negli ultimi due appuntamenti del campionato 2019/20 per la Roma, entrambe da disputare a Torino. Mercoledì sera i giallorossi affronteranno i granata di mister Longo, mentre nel week-end (data e orario ancora da stabilire) ci sarà la sfida alla Juventus già Campione d’Italia. La formazione di Fonseca partirà per il capoluogo piemontese mercoledì mattina e rientrerà nella Capitale soltanto dopo aver affrontato anche i bianconeri.