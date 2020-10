Mercato, Zidane: “Jovic è un giocatore di questa rosa, poi fino al 5 vedremo”

Tra i vari nomi circolati per il vice-Dzeko c’è anche quello di Luka Jovic. L’attaccante serbo aveva ricevuto tre proposte dalla Serie A, tra cui quella della Roma. L’idea del Real era quella di cedere in prestito l’attaccante, arrivato la scorsa estate per 60 milioni di euro, per garantire il minutaggio che non avrebbe ai Blancos. Ieri però Zidane lo ha messo in campo dal 1′ minuto contro il Valladolid, disputando una discreta gara. Lo stesso allenatore ha parlato del futuro del suo attaccante: “E’ un giocatore di questa rosa, poi fino al 5 vedremo, non posso dire nulla di quello che succederà. In questo momento sta qui e oggi ha giocato.“