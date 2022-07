Problemi a centrocampo, con tanti infortuni, e ora anche davanti. Arenata ormai la trattativa per Zaniolo, visti i costi particolarmente elevanti, alla Juventus rimangono da giocare la carta Berardi, costa tanto anche lui, e Verde. Come riportato dal sito tmw.com è questo l’ultimo nome spuntato sul taccuino della dirigenza bianconera che deve fare i conti anche con un bilancio in difficoltà.