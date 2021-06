La Roma è sempre più vicina a Granit Xhaka. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per il giocatore svizzero l’Arsenal ha abbassato nelle scorse ore le pretese e chiede 17,5 milioni di euro per lo svizzero. L’ultima offerta che i giallorossi avevano presentato per Xhaka era di 15 mln, rifiutata però dai Gunners. Le parti sono vicinissime. Il giocatore sta spingendo per la destinazione e nella Capitale c’è grande ottimismo per la chiusura dell’affare.