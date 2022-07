Georginio Wijnaldum è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. La trattativa con il PSG prosegue a ritmi sempre più serrati facendo trapelare ottimismo. L’arrivo dell’olandese alla corte di Mourinho è imminente ma per uno che arriva c’è uno che parte, e quest’ultimo è Jordan Veretout. Come rivela calciomercato.com, il francese sembra essere pronto a tornare in patria per vestire la maglia del Marsiglia.