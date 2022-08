Mercato, Wijnaldum arrivato a Villa Stuart: visite mediche in corso, poi la firma

Accolto ieri pomeriggio dal primo abbraccio dei tifosi, Georginio Wijnaldum sta sbrigando gli ultimi passaggi prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Roma. Il centrocampista olandese è arrivato da poco alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Una volta concluse, Gini si recherà a Trigoria per firmare il contratto e mettersi a disposizione di Mourinho, che per oggi ha concesso un giorno di riposo. Lo si apprende da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

