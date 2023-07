La Roma è approdata sabato scorso in Portogallo per svolgere la seconda parte della preparazione estiva. Oggi si è andato in scena il secondo giorno di allenamenti presso lo stadio di Albufeira. Presenti anche Solbakken e Ibanez, con il difensore che ha svolto tutta la seduta con i compagni. Riposo nel pomeriggio e rientro in campo fissato a domani mattina.