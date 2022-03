Mercato, visite mediche già svolte per Svilar. Per il portiere un contratto fino al 2027

Mile Svilar è praticamente un giocatore della Roma. Come riportato da Fabrizio Romano, il portiere belga ha già svolto le visite mediche con il club e firmato un contratto che lo legherà fino al 2027 alla maglia giallorossa. Il classe ’99 è una chiara richiesta di Josè Mourinho che lo ha voluto fortemente nella Capitale, inizialmente come vice Rui Patricio per poi diventare il custode della porta per i prossimi anni. Il portiere lascerà il Benfica per approdare alla Roma come svincolato a giugno.

Benfica goalkeeer Mile Svilar has completed his medical as new AS Roma player. Contract signed until June 2027, José Mourinho wanted him. 📑🟡🔴 #ASRoma

He’s gonna leave Benfica in order to join Roma as free agent in June.

