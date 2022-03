Mercato, Viña potrebbe essere ceduto in estate

Da titolare inamovibile a seconda opzione. Matías Viña si era conquistato il posto sulla fascia, complice anche un Calafiori mai davvero in grado di metterlo in ombra, tanto che Mourinho più di una volta lo aveva confermato negli 11 iniziali nonostante fosse appena rientrato da viaggi transoceanici per via degli impegni della nazionale. Nelle ultime 6 partite, però, l’uruguaiano è andato in panchina 4 volte, in due casi senza neppure entrare, mentre in uno dei due match in cui è partito dall’inizio, è stato poi sostituito all’intervallo.

Nonostante la sfida delicata contro l’Atalanta lo scorso sabato, Mourinho gli ha preferito Zalewski. Già questo giovedì nel match di Conference League contro il Vitesse potrebbe arrivare una risposta. Qualora in estate arrivasse un’offerta congrua, però, l’uruguaiano potrebbe anche essere ceduto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.