Mercato, Villar piace al Sassuolo. Lo spagnolo smentisce: “Basta con queste cose..solo la Roma”

Il futuro di Gonzalo Villar non è ancora definito. Il centrocampista spagnolo, potrebbe lasciare la Roma e rimanere in Serie A in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta Emanuele Zotti de Il Tempo ci sarebbero stati dei contatti tra il Sassuolo e l’entourage del centrocampista spagnolo, con il club neroverde che starebbe valutando i costi di un’eventuale operazione in entrata per accaparrarsi il numero 8 giallorosso.

Dopo pochi minuti è lo stesso Villar a smentire ogni notizia sul proprio conto. Il centrocampista ha risposto al Tweet condiviso da Emanuele Zotti con queste parole: “Basta con queste cose..solo la Roma“. Una riposta decisa da parte del numero 8 giallorosso.