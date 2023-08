Il mercato in entrata della Roma sta per muoversi. Infatti come riporta Gianluca di Marzio, Tiago Pinto, che non ha seguito la squadra a Tirana, sarebbe vicino all’accordo con l‘Atalanta per Zapata. I bergamaschi chiedono 3 milioni per il prestito oneroso del colombiano, i giallorossi proveranno a chiudere a 2 milioni milioni per il prestito più 7 per il riscatto dell’attaccante. Mentre per il centrocampo la giornata decisiva dovrebbe essere quella di domenica, dove si dovrebbe chiudere per la coppia Renato Sanches-Paredes, entrambi dal PSG. Il centrocampista argentino dovrebbe arrivare per una cifra tra i 3 e i 4 milioni, il portoghese – invece – in prestito con diritto.