Mercato, vicina l’intesa tra Roma e Real Madrid per Borja Mayoral: prestito con diritto di riscatto a 13 milioni

La Roma è sempre più vicina a trovare il suo vice Dzeko. Come riporta con un tweet Jacopo Aliprandi infatti, il club capitolino ha quasi trovato l’intesa col Real Madrid per Borja Mayoral: si lavora per un prestito oneroso a un milione per un anno con diritto di riscatto fissato a tredici milioni. Ovviamente lo spagnolo, essendo in scadenza 2021, rinnoverà con i blancos.

