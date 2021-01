Mercato, Verona e Fenerbache su Diawara. Il centrocampista vuole rimanere a Roma

Amodou Diawara è finito oramai fuori dalle gerarchie di Fonseca. Il centrocampista guineano dopo aver superato il Covid non è riuscito ad imporsi come la prima stagione in giallorosso. Non ha aiutato nemmeno l’esplosione di Gonzalo Villar, divenuto oramai fondamentale per il portoghese.

La situazione di Diawara non è rimasta inosservata tanto che alcune squadre hanno mostrato interessate. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sono stati fatti dei sondaggi da parte del Verona e dal Fenerbache. Il classe ’97 però non ha nessuna intenzione di partire ed ha manifestato la voglia di rimanere a Roma.