La Roma deve aggiungere alla sua rosa un altro difensore centrale perchè non basta il solo Kumbulla. Fazio e Jesus sono praticamente fuori rosa e Fonseca è rimasto soltanto con Mancini e Ibanez, oltre che all’ex Verona. In corsa, come riporta La Gazzetta dello Sport, entra Verissimo che gioca nel Santos. Il brasiliano è stato trattato a lungo dai giallorossi anche nelle precedenti finestre di calciomercato, ma alla fine non se n’è fatto mai nulla. Anche il Torino ha sondato spesso il giocatore.