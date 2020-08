Mercato, Veretout obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Allan

Mentre Allan si dirige verso l’Everton, il Napoli è alla ricerca del suo sostituto. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com il ds Giuntoli è alla caccia di un nome che abbia caratteristiche similari al brasiliano e che conosca bene la Serie A. Ecco che il nome di Jordan Veretout torna di moda ed è l’obiettivo numero uno, dopo il tentativo vano di prenderlo prima dell’arrivo nella Capitale. Il centrocampista francese, che ha un contratto fino al 2024 con la Roma, è stato dichiarato incedibile dal nuovo proprietario Dan Friedkin che non vorrebbe privarsi di un giocatore fondamentale nello scacchiere di Fonseca: 43 presenze in stagione, 36 da titolare. Inoltre le parole dell’agente di pochi giorni fa non hanno lasciato spazio a trattative, Veretout rimarrà a Roma. Il Napoli però fa pressing mentre tra i due club è in piedi l’operazione Milik che coinvolgerebbe anche Under, anche se tutto dipenderà dalla scelta di Dzeko. Ecco perchè la trattativa col francese avrà riscontro dopo aver risolto la questione Milik-Under